Влада Китаю вливає в економіку $173 мільярди через коронавірус
Про це повідомляє BBC.
"Китай планує інвестувати у свою економіку 1,2 трлн юанів (173 млрд доларів США), щоб захистити її від впливу наслідків спалаху коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Центральний банк Китаю вважає, що такий крок забезпечить достатню ліквідність у банківській системі та допоможе забезпечити стабільність валютного ринку.
Кошти надійдуть, коли фондові ринки Китаю відкриються у понеділок.
Раніше у Китаї влада продовжила канікули на Новий рік за місячним календарем, сподіваючись запобігти поширення вірусу.
Китайські фінансові регулятори вважають, що негативний вплив спалаху коронавірусу на економіку Китаю буде "короткотерміновим".
Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).
За даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на ранок 2 лютого у світі 14 568 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, 305 хворих померли. В Україні підтверджених випадків захворювання немає.
Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.