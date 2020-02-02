Влада Китаю вливає в економіку $173 мільярди через коронавірус

Китай підтримає банківську систему шляхом вливання у економіку 1,2 трлн юанів, аби подолати негативні економічні наслідки спалаху нового коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

"Китай планує інвестувати у свою економіку 1,2 трлн юанів (173 млрд доларів США), щоб захистити її від впливу наслідків спалаху коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Центральний банк Китаю вважає, що такий крок забезпечить достатню ліквідність у банківській системі та допоможе забезпечити стабільність валютного ринку.

Кошти надійдуть, коли фондові ринки Китаю відкриються у понеділок.

Раніше у Китаї влада продовжила канікули на Новий рік за місячним календарем, сподіваючись запобігти поширення вірусу.

Китайські фінансові регулятори вважають, що негативний вплив спалаху коронавірусу на економіку Китаю буде "короткотерміновим".

Як повідомлялося, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV).

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За даними Міністерства охорони здоров’я України, станом на ранок 2 лютого у світі 14 568 підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, 305 хворих померли. В Україні підтверджених випадків захворювання немає.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та ускладнене дихання.