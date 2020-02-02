Коронавірус у Китаї забрав уже понад 300 життів

Кількість жертв нового коронавірусу в Китаї сягнула 304, водночас 328 осіб, які перенесли захворювання, одужали та виписалися з лікарень.

Про це інформує Сіньхуа.

«Державний комітет у справах охорони здоров'я КНР у неділю зазначив, що він отримав повідомлення... про 2590 нових підтверджених випадків зараження пневмонією, викликаною коронавірусом нового типу, а також 45 нових летальних випадків від цього захворювання за суботу», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що всі нові випадки з летальним наслідком сталися в провінції Хубей. У загальному підсумку від цієї хвороби померли 304 особи.

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До кінця суботи, 1 лютого, загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу на материковій частині КНР сягнула 14 380.

За даними держкомітету, стан 2110 пацієнтів оцінювався як тяжкий. Водночас, після одужання з лікарень вже виписано 328 осіб.

Станом на кінець суботи, в Гонконзі, Аомині та на Тайвані зареєстровано відповідно 14, 7 та 10 випадків зараження пневмонією, спричиненою коронавірусом.

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Як повідомлялося, станом на 1 лютого, в Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку нової коронавірусної інфекції, а відповідні служби, включаючи МОЗ, МЗС, Держприкордонслужби, МВС, Міноборони, Мінінфраструктури, готові до виникнення надзвичайної ситуації.

МОЗ України рекомендує громадянам при появі лихоманки, кашлю, утрудненого дихання вживати заходів для запобігання поширенню інфекції. Зокрема, уникати тісного контакту з людьми, послуговуватися захисною медичною маскою, прикривати одноразовою серветкою рот і ніс під час чхання або кашлю.

Фото: AA