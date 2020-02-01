У Китаї дрони почали попереджати населення про коронавіруси
Про це повідомляє Global Times.
«Багато сіл і міст у Китаї використовують безпілотники, оснащені гучномовцями, для патрулювання під час спалаху коронавірусу», - йдеться у повідомленні.
Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R— Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020
Дрони підлітають до людей, закликаючи їх не виходити на вулиці і носити маски.
Як повідомлялося, станом на ранок 1 лютого в світі лабораторно підтверджено 11 374 випадки зараження «китайським» коронавірусом. Зафіксовано 259 випадків смерті.
Крім Китаю, коронавірус 2019 nCoV зафіксовано вже у 24 країнах.
Фото: Global Times, Twitter