У Китаї дрони почали попереджати населення про коронавіруси

У Китаї дрони почали попереджати населення про коронавіруси

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Укрінформ
У Китаї почали використовувати дрони з гучномовцями для попереджень населення про спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Global Times.

«Багато сіл і міст у Китаї використовують безпілотники, оснащені гучномовцями, для патрулювання під час спалаху коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Дрони підлітають до людей, закликаючи їх не виходити на вулиці і носити маски.

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Як повідомлялося, станом на ранок 1 лютого в світі лабораторно підтверджено 11 374 випадки зараження «китайським» коронавірусом. Зафіксовано 259 випадків смерті.

Крім Китаю, коронавірус 2019 nCoV зафіксовано вже у 24 країнах.

Фото: Global Times, Twitter

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