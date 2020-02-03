ЗМІ дізналися, що шукали хакери в МЗС Австрії

ЗМІ дізналися, що шукали хакери в МЗС Австрії

Укрінформ
Метою хакерів, які в січні вчинили потужний кібернапад на МЗС Австрії, могли бути документи, пов’язані з політикою ЄС.

Про це повідомляє австрійський портал Futurezone з посиланням на поінформоване джерело.

"3 січня 2020 року було виявлено кібернапад на ІТ-систему австрійського МЗС. Вебсайти не були зачеплені, оскільки нападники були сфокусовані на іншому, як зараз стало відомо. Просочилися перші вказівки на мотив: Futurezone дізнався від добре поінформованого джерела, що під час кібератаки мав місце цілеспрямований пошук документів, пов’язаних з політикою ЄС", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що маються на увазі документи, які формулюють позиції Єврокомісії, Європарламенту та окремих країн ЄС з певних питань.

"Особливий інтерес для зловмисників становлять документи, які стосуються позиції Австрії щодо інших країн", - додає Futurezone.

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Водночас речник МЗС Петер Гушельбауер у відповіді на запит з цього приводу заявив: "Прошу поставитися з розумінням, що ми не можемо розмірковувати з приводу зловмисників та мотиву".

У міністерстві також запевнили, що робота над "розв'язанням проблеми" – ліквідацією шпигунського програмного забезпечення – "триває повним ходом".

Портал указує, що інформація від поінформованого джерела про мету хакерів цілком збігається з попередніми припущеннями. Тоді припускалося, що "державний суб’єкт" здійснив проникнення в мережу МЗС Австрії, аби добути відомості про політичний курс щодо певних питань зовнішньої політики. Адже кібератака відбулася за декілька днів до приведення до присяги нового коаліційного уряду країни.

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Як повідомлялося, безпрецедентний кібернапад на МЗС Австрії, найімовірніше, вчинило підконтрольне російському ФСБ хакерське угрупування Turla, також відоме як Venomous Bear ("Отруйний ведмідь") - з використанням свого нового шпигунського інструменту Topinambour.

Згідно з припущенням експертів, ця кібератака могла бути пов’язана зі зміною уряду та можливим поворотом в австрійській зовнішній політиці. Адже було чітко зрозуміло, що проросійського курсу – як було за ексглави МЗС Карін Кнайссль – уже точно не буде.

Детальніше про найбільший в історії Австрії кібернапад читайте в матеріалі "Кібератака на МЗС Австрії: "отруйні ведмеді" Росії?".

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