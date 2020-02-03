ЗМІ дізналися, що шукали хакери в МЗС Австрії

Метою хакерів, які в січні вчинили потужний кібернапад на МЗС Австрії, могли бути документи, пов’язані з політикою ЄС.

Про це повідомляє австрійський портал Futurezone з посиланням на поінформоване джерело.

"3 січня 2020 року було виявлено кібернапад на ІТ-систему австрійського МЗС. Вебсайти не були зачеплені, оскільки нападники були сфокусовані на іншому, як зараз стало відомо. Просочилися перші вказівки на мотив: Futurezone дізнався від добре поінформованого джерела, що під час кібератаки мав місце цілеспрямований пошук документів, пов’язаних з політикою ЄС", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що маються на увазі документи, які формулюють позиції Єврокомісії, Європарламенту та окремих країн ЄС з певних питань.

"Особливий інтерес для зловмисників становлять документи, які стосуються позиції Австрії щодо інших країн", - додає Futurezone.

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Водночас речник МЗС Петер Гушельбауер у відповіді на запит з цього приводу заявив: "Прошу поставитися з розумінням, що ми не можемо розмірковувати з приводу зловмисників та мотиву".

У міністерстві також запевнили, що робота над "розв'язанням проблеми" – ліквідацією шпигунського програмного забезпечення – "триває повним ходом".

Портал указує, що інформація від поінформованого джерела про мету хакерів цілком збігається з попередніми припущеннями. Тоді припускалося, що "державний суб’єкт" здійснив проникнення в мережу МЗС Австрії, аби добути відомості про політичний курс щодо певних питань зовнішньої політики. Адже кібератака відбулася за декілька днів до приведення до присяги нового коаліційного уряду країни.

Як повідомлялося, безпрецедентний кібернапад на МЗС Австрії, найімовірніше, вчинило підконтрольне російському ФСБ хакерське угрупування Turla, також відоме як Venomous Bear ("Отруйний ведмідь") - з використанням свого нового шпигунського інструменту Topinambour.

Згідно з припущенням експертів, ця кібератака могла бути пов’язана зі зміною уряду та можливим поворотом в австрійській зовнішній політиці. Адже було чітко зрозуміло, що проросійського курсу – як було за ексглави МЗС Карін Кнайссль – уже точно не буде.

Детальніше про найбільший в історії Австрії кібернапад читайте в матеріалі "Кібератака на МЗС Австрії: "отруйні ведмеді" Росії?".