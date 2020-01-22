Хакери “валять” МЗС Австрії третій тиждень поспіль

Потужна кібератака на комп’ютерну мережу Міністерства європейських, інтеграційних та закордонних справ Австрії, яка була виявлена 3 січня, досі триває.

Про це повідомив у середу, 22 січня, сказав глава австрійського МЗС Александер Шалленберг під час свого виступу в Національній раді (нижня палата парламенту) Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Гасіння "пожежі" триває дуже інтенсивно та професійно, але поки що ми не можемо повідомити, що "пожежу" загасили", - заявив міністр у своєму спеціальному звіті щодо кібератаки на ІТ-систему МЗС.

За словами Шалленберга, мова йде про потужну та цілеспрямовану атаку проти зовнішньополітичного відомства республіки "з метою отримання інформації".

Міністр повідомив, що часто такі кібернапади, які вже мали місце в деяких країнах-членах ЄС, "тривають непоміченими тижнями і місяцями перед тим, як будуть виявлені". Він вказав на те, що ІТ-спеціалісти МЗС "впродовж декількох днів" розпізнали атаку та вжили контрзаходи.

Нині велика команда з десятків експертів з різних відомств цілодобово та інтенсивно працює над відбиттям кібератаки та ліквідацією її наслідків. Створено міжміністерський координаційний комітет для обговорення оперативних заходів з реагування на інцидент, також працює технічний штаб, куди увійшли представники різних міністерств.

Як запевнив глава МЗС, наразі не можна говорити про якийсь витік інформації, також не постраждала система надання консульських послуг відомства. Оскільки в ході атаки могли постраждати персональні дані співробітників МЗС, то їх було поінформовано про атаку "з тим, щоб могли вжити самі відповідні заходи".

Шалленберг поінформував, що про інцидент відразу було поінформовано в систему ЄС оперативного оповіщення EU Rapid Alert System, підтримку у відбитті кібератаки надають деякі держави-члени Євросоюзу.

При цьому глава МЗС заявив, що ще недостатньо доказів, щоб без сумнівів заявити, хто саме здійснює цю кібератаку на ІТ-систему відомства.

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Він додав, що з технічних та тактичних причин інші деталі кібернападу не розголошуються.

Як повідомлялося, про кібератаку на Міністерство закордонних справ Австрії стало відомо вперше 4 січня, коли була опублікована спільна заява МЗС та МВС республіки. У ній повідомлялося, що ІТ-система зовнішньополітичного