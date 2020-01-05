МЗС Австрії заявляє про потужну хакерську атаку

Комп’ютерна мережа МЗС Австрії зазнала потужної цілеспрямованої кібератаки.

Про це йдеться у спільній заяві міністерств закордонних справ та внутрішніх справ Австрії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"ІТ-системи Міністерства закордонних справ стали об’єктом серйозного кібернападу. Проблему вдалося дуже швидко розпізнати контрзаходи були негайно вжиті", - йдеться у заяві.

Відповідно до австрійського законодавства, для реагування на інцидент створено координаційний комітет, задіяні усі відповідні федеральні відомства.

"З огляду на складність та характер нападу не можна виключати, що мова йде про цілеспрямовану атаку з боку державного суб’єкта", - заявили в МЗС та МВС Австрії, додавши, що "у минулому деякі європейські країни вже зазнавали подібних нападів".

Потужна кібератака розпочалася в суботу ввечері, однак продовжується і в неділю, як повідомили 5 січня представники австрійського МЗС.

Водночас, які саме системи зазнали атаки, чи був отриманий доступ до якихось чутливих даних та інші деталі наразі невідомі. Часто невеликі хакерські атаки спрямовуються проти сайтів, однак офіційний веб-сайт МЗС Австрії був доступним уночі та залишається таким в неділю.