Туреччина посилює війська на кордоні з Сирією

Турецька армія стягує бронетехніку до кордону із сирійською провінцією Ідліб, а також зміцнює розташовані тут військові частини.

Про це повідомляє Анадолу.

"Колона з бронетранспортерів і вантажівок із боєприпасами досягла району Іслахіє провінції Газіантеп. Військова техніка перекинута на сирійський кордон для підкріплення військових частин у прикордонній із Сирією провінції Хатай", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за даними агентства, в райони, що межують із сирійським Ідлібом, 15 фур доправили партію бетонних блоків, призначених для зміцнення військових частин.

Висота одного такого бетонного блока становить два метри, а вага - дев'ять тонн.

Як повідомлялося, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що астанинського переговорного процесу більше не існує, і звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей стосовно Сирії.

Ердоган зазначив, що турецька сторона неодноразово закликала Росію до припинення ударів по населених пунктах Ідлібу.

"Наше терпіння закінчується. Якщо удари не будуть припинені, Анкара зробить усі необхідні кроки. Туреччина не прагне до захоплення сирійських територій. Для нас важливе становище рядових сирійців, яких треба рятувати. Туреччина сподівається, що Росія найближчим часом зробить відповідне попередження режиму Асада", - підкреслив турецький лідер.

Фото: AA