Майже 40 тисяч сирійців стали біженцями за останню добу - ЗМІ

Майже 40 тисяч сирійців стали біженцями за останню добу - ЗМІ

Укрінформ
У провінції Ідліб на північному заході Сирії через безперервні обстріли армії Асада й авіації РФ за одну добу свої домівки залишили близько 40 тисяч мирних мешканців.

Про це повідомляє Анадолу.

«За останні 24 години свої домівки в районах бойових дій на північному заході Сирії полишили ще 39 377 осіб. Населення в масовому порядку тікає зі своїх будинків на тлі постійних обстрілів і авіаударів армії Башара Асада і ВКС Росії», - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих правозахисників, останніми днями сирійці масово покидають південь і південний схід провінції Ідліб, а також захід і південь провінції Алеппо.

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Відзначається, що з так званої зони деескалації люди тікають у відносно безпечні райони на кордоні з Туреччиною.

Загалом, за даними Анадолу, від початку листопада минулого року кількість внутрішньо переміщених осіб на північному заході Сирії сягнула 541 тисячі осіб.

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Як повідомлялося, держсекретар США Помпео засудив режим Асада, який за підтримки Росії, Ірану і "Хезболли" знищує мирне населення Ідлібу на північному заході Сирії.

У разі продовження насильства глава американської дипломатії пригрозив усім їм потужними санкціями.

Фото: AA

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