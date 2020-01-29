Майже 40 тисяч сирійців стали біженцями за останню добу - ЗМІ

У провінції Ідліб на північному заході Сирії через безперервні обстріли армії Асада й авіації РФ за одну добу свої домівки залишили близько 40 тисяч мирних мешканців.

Про це повідомляє Анадолу.

«За останні 24 години свої домівки в районах бойових дій на північному заході Сирії полишили ще 39 377 осіб. Населення в масовому порядку тікає зі своїх будинків на тлі постійних обстрілів і авіаударів армії Башара Асада і ВКС Росії», - йдеться в повідомленні.

За інформацією місцевих правозахисників, останніми днями сирійці масово покидають південь і південний схід провінції Ідліб, а також захід і південь провінції Алеппо.

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Відзначається, що з так званої зони деескалації люди тікають у відносно безпечні райони на кордоні з Туреччиною.

Загалом, за даними Анадолу, від початку листопада минулого року кількість внутрішньо переміщених осіб на північному заході Сирії сягнула 541 тисячі осіб.

Як повідомлялося, держсекретар США Помпео засудив режим Асада, який за підтримки Росії, Ірану і "Хезболли" знищує мирне населення Ідлібу на північному заході Сирії.

У разі продовження насильства глава американської дипломатії пригрозив усім їм потужними санкціями.

Фото: AA