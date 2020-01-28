Помпео пригрозив Росії та Ірану санкціями за вбивства мирних сирійців

Держсекретар США засудив режим Асада, який за підтримки Росії, Ірану й "Хезболли" знищує мирне населення Ідлібу на північному заході Сирії, та пригрозив їм потужними санкціями в разі продовження насильства.

Про це йдеться в офіційній заяві глави Держдепу, оприлюдненій у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"США із серйозним занепокоєнням стежать за ситуацією на північному заході Сирії, де, як повідомляється, об'єднані сили Росії, іранського режиму, "Хезболли" та режиму Асада вдаються до масштабних атак проти населення", - зазначив глава американської дипломатії.

Він згадав про повітряні та наземні обстріли, через які "тисячі мирних мешканців Марат ан-Нумана опинилися в пастці". В інших районах десятки тисяч людей стали вимушеними переселенцями.

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"Дестабілізуючі дії Росії, іранського режиму, "Хезболли" й режиму Асада заважають припиненню вогню на півночі Сирії, прописаному в резолюції 2254 РБ ООН, а також безпечному поверненню сотень тисяч переміщених осіб до їхніх осель", - констатував Помпео.

Він заявив, що Вашингтон засуджує невиправдані атаки на населення Ідлібу та закликає негайно припинити вогонь і надати повний доступ гуманітарним організаціям до постраждалих районів.

"Сполучені Штати готові вжити найпотужніших дипломатичних та економічних заходів проти режиму Асада та будь-якої країни чи окремих осіб, котрі підтримують його жорстоку позицію", - наголосив керівник Держдепу.