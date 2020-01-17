Із кінця квітня у Сирії загинули 1,5 тисяч цивільних - ООН

У Сирії з 29 квітня 2019 року по 15 січня 2020 року ООН зафіксувала 1506 смертей серед мирного населення.

Про це повідомляється на сайті Ради ООН з прав людини.

"З початку ескалації військових дій в зоні деескалації в Ідлібі і прилеглих районах з 29 квітня 2019 року до 15 січня цього року Управління з прав людини ООН зафіксувало інциденти, в яких загинуло 1506 цивільних осіб", - йдеться в повідомленні.

З них 75 цивільних, у тому числі 17 жінок і 22 дітей, перебували в районах, що знаходяться під контролем урядових сил.

Глава ради Мішель Бачелет закликала до негайного припинення військових дій і захисту всіх цивільних осіб і цивільної інфраструктури на північному заході Сирії.

Фото: АА