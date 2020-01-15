Через авіаудари Росії в Сирії загинули щонайменше 15 цивільних — ЗМІ

Унаслідок авіаударів Росії та режиму Башара Асада на півночі Сирії загинуло щонайменше 15 цивільних.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на сирійську обсерваторію з моніторингу повітряних суден.

“Щонайменше 15 цивільних загинуло в результаті аіваударів у середу з боку режиму Башара Асада й Росії у сирійській північно-західній провінції Ідліб”, - йдеться у повідомленні.

Також є інформація про постраждалих.

За даними обсерваторії, найбільше авіаударів були зафіксовані в районі Маарат аль-Нуман та навколишніх селищ.

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Як повідомляє Укрінформ, військові уряду Башара Асада продовжують обстріли у сирійській провінції Ідліб попри заяви Москви про припинення вогню на північному заході Сирії.

Режим Асада також розпочав наземну атаку, щоб захопити більше сіл та містечок у південній частині Ідлібу.

У середині грудня російські та сирійські військові сили розпочали авіарейд над північно-західним регіоном Сирії. Військово-повітряні сили двох країн здійснили понад 140 авіаударів; ключовою метою цієї атаки була південна сільська місцевість Ідліба. Сирійська арабська армія розпочала другу фазу свого наступу на Ідліб увечері 19 грудня.

20 грудня Російська Федерація наклала вето на проєкт резолюції Ради Безпеки ООН, що передбачав надання гуманітарної допомоги внутрішнім переселенцям у Сирії.

Фото: AA