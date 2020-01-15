Із сектору Гази по Ізраїлю випустили чотири ракети
Укрінформ
Із сектору Гази по території Ізраїлю у середу, 15 січня, було випущено чотири ракети.
Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю у Twitter.
"4 ракети щойно вистрілили з Гази по Ізраїлю. 2 ракети були перехоплені в повітрі системою ППО "Залізний купол", - йдеться у твіті.
Ізраїльський телеканал Channel 13 повідомив, що інші дві ракети потрапили у нежилі райони.
У кількох районах поблизу кордону із сектором Гази спрацювали сирени повітряної тривоги.