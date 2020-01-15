Із сектору Гази по Ізраїлю випустили чотири ракети

Із сектору Гази по території Ізраїлю у середу, 15 січня, було випущено чотири ракети.

Про це повідомляється на сторінці Армії оборони Ізраїлю у Twitter.

"4 ракети щойно вистрілили з Гази по Ізраїлю. 2 ракети були перехоплені в повітрі системою ППО "Залізний купол", - йдеться у твіті.

Ізраїльський телеканал Channel 13 повідомив, що інші дві ракети потрапили у нежилі райони.

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У кількох районах поблизу кордону із сектором Гази спрацювали сирени повітряної тривоги.