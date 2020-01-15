Сирія звинуватила Ізраїль у завданні удару по своїй авіабазі

Ізраїль у вівторок завдав ракетного удару по аеродрому сирійських ВПС Ет-Тіяс (Т4).

Про це повідомляє SANA з посиланням на військове джерело.

«Майже о 22:10 у вівторок, 14 січня 2020 року, ізраїльські військові літаки здійснили нову агресію по аеродрому Т4 з боку регіону Аль-Танф», - йдеться в повідомленні.

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За словами джерела видання, протиповітряна оборона негайно перехопила ворожі ракети і збила кілька з них. При цьому 4 ракети досягли мети, завдавши матеріальні пошкодження, жертв немає.

Фото: AA