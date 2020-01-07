Ізраїль зведе майже 2 тисячі будинків на Західному березі Йордану

Ізраїль зведе майже 2 тисячі будинків на Західному березі Йордану

Укрінформ
Ізраїль схвалив будівництво понад 1,9 тисячі нових будинків для переселенців на окупованих палестинських територіях.

Про це повідомляє Aljazeera.

Близько 800 одиниць житла отримали остаточні необхідні дозволи для початку будівництва. А початкові узгодження були досягнуті для додаткових 1150 будинків. 

У повідомленні наголошується, що будівництво поселень значно зросла за ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху і його союзника президента США Дональда Трампа.

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Нагадаємо: що з моменту окупації Ізраїлем Західного берега в 1967 році на території побудували 140 єврейських поселень, де на даний момент живуть 600 тисяч осіб. Євросоюз і РФ вважають дії Ізраїлю незаконними. 

З 2017 року, коли Трамп став президентом США, американці зміцнюють підтримку Ізраїлю. Штати офіційно визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, а у 2018 році відкрили там посольство. 

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