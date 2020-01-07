Ізраїль зведе майже 2 тисячі будинків на Західному березі Йордану
Про це повідомляє Aljazeera.
Близько 800 одиниць житла отримали остаточні необхідні дозволи для початку будівництва. А початкові узгодження були досягнуті для додаткових 1150 будинків.
У повідомленні наголошується, що будівництво поселень значно зросла за ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху і його союзника президента США Дональда Трампа.
Нагадаємо: що з моменту окупації Ізраїлем Західного берега в 1967 році на території побудували 140 єврейських поселень, де на даний момент живуть 600 тисяч осіб. Євросоюз і РФ вважають дії Ізраїлю незаконними.
З 2017 року, коли Трамп став президентом США, американці зміцнюють підтримку Ізраїлю. Штати офіційно визнали Єрусалим столицею Ізраїлю, а у 2018 році відкрили там посольство.