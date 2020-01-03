Нетаньягу подякував Трампу за ліквідацію іранського генерала

Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив подяку Сполученим Штатам Америки та особисто президенту Дональду Трампу за вбивство військово-повітряними силами США у Багдаді командувача іранськими силами "аль-Кудс" генерала Касема Сулеймані.

Про це повідомляє Times of Israel.

"Трамп заслуговує вдячності за рішучість та швидкість. Ми повністю підтримуємо Сполучені Штати Америки у справедливій боротьбі за безпеку, мир та самозахист", - заявив Нетаньягу.

За його словами, Ізраїль має право захищатися. США мають таке саме право. Сулеймані був відповідальним за смерть невинних громадян США та багатьох інших. Він планував подальші насильницькі дії.

Як повідомлялося, у ніч проти п’ятниці, 3 січня, командувач спеціальних підрозділів “Ель-Кудс” іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник голови іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були вбиті в результаті ракетного удару в районі летовища Багдада. Президент США Трамп особисто віддав наказ про цей удар.

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У відповідь духовний лідер Ірану аятола Сеєд Алі Хосейні Хаменеї заявив, що тим, хто вбив Сулеймані, слід очікувати на “жорстоку помсту”.