У Сирії через авіаудари Росії загинули 12 цивільних

Унаслідок авіаударів російських літаків на північному заході Сирії загинуло щонайменше 12 цивільних.

Про це повідомляє Anadolu з посиланням на сирійську неурядову організацію "Білі каски" .

“В результаті нових авіаударів російських військових літаків у зоні з деескалації на північному заході Сирії загинуло щонайменше 12 цивільних”, - йдеться у повідомленні.

За даними організації, серед загиблих - 9 членів однієї родини. Шестеро з них були дітьми.

Ще троє людей загинули від інших авіаударів росавіації.

Зазначається, що авіаудари відбувалися в провінціях Алеппо й Ідліб.

Як повідомлялося, щонайменше 20 мирних жителів було вбито та ще 70 поранено за перші кілька днів перемир'я, запровадженого нещодавно на північному заході Сирії Росією та Туреччиною.

Фото: AA