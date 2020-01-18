Від початку нового перемир'я у Сирії загинули 20 цивільних

Щонайменше 20 мирних жителів були вбиті та ще 70 поранені за перші кілька днів перемир'я, запровадженого нещодавно на північному заході Сирії Росією та Туреччиною.

Про це заявили в офісі Верховного комісара ООН з прав людини, передає DW.

"Хоча, звісно, прагнення до припинення вогню слід заохочувати, ця угода — як і інші минулого року — знову не змогла захистити мирних жителів ", - йдеться у заяві верховної комісарки ООН з прав людини Мішель Бачелет.

Як наголосили в ООН, попри перемир'я, "цивільне населення продовжувало зазнавати посилених обстрілів", оскільки як провладні сили, так і недержавні збройні угруповання продовжували боротьбу.

За словами речника ООН з прав людини Джеремі Лоренса, терміни угоди про припинення вогню були розпливчастими та не цілком відомими.

Нагадаємо, про запровадження режиму припинення вогню у так званій Ідлібській зоні деескалації у Сирії 9 січня заявили російські військові після відповідної домовленості президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Ідліб залишається останнім оплотом противників режиму сирійського президента Башара Асада у багаторічній війні на території країни. Наступ військ Асада на Ідліб розпочався минулого року за підтримки російської авіації та інших союзників Дамаска.

З кінця квітня 2019 року російські військово-повітряні сили і сирійські урядові сили здійснюють авіанальоти на сирійські провінції Ідліб і Хама. Дамаск стверджує, що метою цих атак є знищення об'єктів ісламістів. Однак, як зазначили в ООН, з початку квітневого наступу в цих двох провінціях загинули 1506 цивільних, у тому числі 433 дітей.

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