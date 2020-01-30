Авіація РФ розбомбила лікарню і пекарню в Ідлібі: 10 загиблих, 37 поранених
Про це повідомляє Анадолу.
"За даними місцевих джерел, в результаті авіаударів у населеному пункті Еріха на півдні зони деескалації загинули не менше 10 мирних жителів, 37 дістали поранення", - йдеться в повідомленні.
За даними сил цивільної оборони Ідлібу ("Білі шоломи"), четверо людей загинули під руїнами будівлі лікарні.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Є ймовірність збільшення числа загиблих.
На переговорах, які відбулися 17 вересня 2018 року в Сочі, між президентами Туреччини та Росії було досягнуто домовленості про створення демілітаризованої зони в сирійському Ідлібі. Однак атаки режиму Асада, проіранських іноземних терористичних угруповань і Росії на Ідліб не припинилися.
Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації переросли у збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах.
За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона осіб стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона - біженцями.
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