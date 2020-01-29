Ердоган звинувачує Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що астанинського переговорного процесу більше не існує, і звинуватив Росію в ігноруванні домовленостей щодо Сирії.

Про це він заявив журналістам під час візиту до країн Африки, повідомляє Анадолу.

"Астанинського процесу більше немає. Туреччина, Росія й Іран можуть продумати кроки по відродженню цього процесу", - підкреслив президент.

Ердоган зазначив, що якщо Росія вважає Туреччину стороною домовленостей по Ідлібу, то повинна висловити чітку позицію щодо зони деескалації. "Росія повинна переглянути співпрацю або з Дамаском, або з Анкарою", - заявив турецький лідер.

За його словами, на сьогоднішній день Москва не виконує свої зобов'язання в рамках сочинських домовленостей і астанинського процесу.

Ердоган зазначив, що турецька сторона неодноразово закликала Росію до припинення ударів по населених пунктах Ідлібу.

"Наше терпіння закінчується. Якщо удари не будуть припинені, Анкара вживатиме всі необхідні кроки. Туреччина не прагне до захоплення сирійських територій. Для нас важливо становище пересічних сирійців, яких потрібно рятувати. Туреччина сподівається, що Росія найближчим часом зробить відповідне попередження режиму Асада", - сказав президент.

Він також висловив незгоду з думкою російської сторони про боротьбу з тероризмом в Ідлібі.

"Кого ви називаєте терористами? Тих, хто захищає свої будинки? Якщо ви запитаєте Москву, то виявиться, що всі чотири мільйони жителів Ідлібу - терористи. Насправді ці люди бігли від насильства режиму Асада", - заявив Ердоган.

Президент Туреччини зазначив, що зараз десятки тисяч сирійців скупчилися біля кордону з Туреччиною.

Як повідомлялося, 9 січня в так званій Ідлібській зоні деескалації в Сирії було введено режим припинення вогню - за відповідною домовленістю президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

Однак тоді ж сили Асада обстріляли місто Маарат Аль-Нуман і кілька сіл у провінції Ідліб, продовжуючи обстріли 11 січня. Режим Асада також почав наземну атаку, щоб захопити більше сіл і містечок у південній частині Ідлібу.

За інформацією місцевих правозахисників, в останні дні сирійці масово залишають південь і південний схід провінції Ідліб, а також захід і південь провінції Алеппо. Так, 28 січня Анадолу повідомило, що через безперервні обстріли армії Асада й авіації РФ за одну добу свої будинки покинули близько 40 тисяч мирних жителів.

Ідліб залишається останнім оплотом супротивників режиму президента Сирії Башара Асада в багаторічній війні на території країни. Наступ військ Асада на Ідліб почалося минулого року за підтримки російської авіації та інших союзників Дамаска.

Фото: АА