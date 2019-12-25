Росія розбомбила школу на заході Сирії: 10 загиблих, більшість з них — діти

Щонайменше 10 людей, в тому числі шестеро – діти, загинули 24 грудня на північному заході Сирії в результаті завданого російськими військовими силами авіаудару.

Про це передає "Радіо Свобода" із посиланням на сирійську обсерваторію з прав людини.

Сирійські урядові сили за підтримки російських військових проводять новий наступ на Ідліб, почавши операцію із масового виходу мирних жителів із цієї провінції у більш безпечні райони поблизу турецького кордону.

За даними моніторингової групи, авіаудар був завданий по школі в селі Джубас у провінції Ідліб, де перебували внутрішньо переміщені особи.

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Урядові сирійські війська наразі перебувають менш ніж за чотири кілометри від міста Маарат ен-Нууман, яке утримують повстанці. Через місто проходить ключове шосе, яке з’єднує столицю країни Дамаск із найбільшим містом Сирії — Алеппо. Безпосередньою метою урядових сил, як вважається, є відкриття автомагістралі, що була закрита повстанцями у 2012 році.

Нагадаємо: у провінції Ідліб проживає близько 3 мільйонів мирних жителів. ООН заявляє, що більш ніж половина цивільних покинули Ідліб через постійні авіаудари та ескалацію бойових дій в цьому районі.

Фото: АА