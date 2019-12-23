Понад 80 тисяч сирійців втекли від обстрілів до кордонів з Туреччиною - Ердоган

80 тисяч громадян Сирії перемістилися до кордону з Туреччиною через активізацію бойових дій в Ідлібі.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, виступаючи в Стамбулі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Через нещодавні кровопролиття в Ідлібі, де проживає чотири мільйони людей, в цьому регіоні знову відбулися серйозні переміщення. Понад 80 тисяч наших братів з Ідлібу, рятуючись від обстрілів, почали емігрувати до кордонів нашої країни», - заявив Ердоган.

За його словами, існує небезпека нової міграційної кризи, з якою Туреччина не має наміру справлятися самостійно.

«Це може призвести до ситуації, подібної кризі 2015 року… Туреччина не буде одиноко нести тягар цієї міграції», - сказав президент.

Він вказав також на те, що якщо безпекова ситуація в Ідлібі не покращиться, то кількість біженців зростатиме. Це питання буде порушуватися у Москві, куди з візитом відбула турецька делегація.

Як повідомлялося, минулого тижня російські та сирійські військові сили розпочали найбільший з початку місяця авіарейд над північно-західним регіоном Сирії. Під керівництвом російської повітряної ескадри з аеропорту "Хмеймім" в Латакії військово-повітряні сили двох країн здійснили понад 140 авіаударів; ключовою ціллю цієї атаки була південна сільська місцевість Ідліба. Зокрема, сирійська арабська армія розпочала другу фазу свого наступу на Ідліб увечері 19 грудня. Мета операції - захоплення решти міст і сіл на південь від Мааарат Аль-Нумана. Зробивши це, сирійська армія отримає контроль над значною частиною стратегічного шосе Хама-Ідліб та важливої частини регіону Джабал Аль-Завія.

Фото: АА