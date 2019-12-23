У Сирії через авіаудари Росії загинули дев'ять цивільних

У Сирії внаслідок авіаударів російської авіації по Ідлібу загинули дев’ятеро мирних жителів.

"Щонайменше дев'ять мирних жителів загинули під час російських авіаударів по Ідлібу, що на північному заході Сирії", - йдеться у повідомленні.

За інформацією сил цивільної оборони Ідліба ("Білі каски"), російські військові літаки за одну ніч обстріляли район Маарат аль-Нуман, а також кілька сіл.

Крім цього, ВПС Росії завдали ударів по транспортних шляхах, які використовує населення для втечі до кордону з Туреччиною.

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Як повідомлялося, минулого тижня російські та сирійські військові сили розпочали найбільший з початку місяця авіарейд над північно-західним регіоном Сирії. Під керівництвом російської повітряної ескадри з аеропорту "Хмеймім" в Латакії військово-повітряні сили двох країн здійснили понад 140 авіаударів; ключовою ціллю цієї атаки була південна сільська місцевість Ідліба.

Зокрема, сирійська арабська армія розпочала другу фазу свого наступу на Ідліб увечері 19 грудня.

За даними військового джерела, основною метою цієї операції є захоплення решти міст і сіл на південь від Мааарат Аль-Нумана. Зробивши це, сирійська армія отримає контроль над значною частиною стратегічного шосе Хама-Ідліб та важливої частини регіону Джабал Аль-Завія.

Фото: AA