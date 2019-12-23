Канада розкритикувала вето РФ та Китаю на гуманітарну допомогу Сирії

Канада розчарована позицією Росії та Китаю, які в Раді Безпеки ООН заблокували резолюцію про надання гуманітарної допомоги Сирії.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада глибоко розчарована ветуванням Росією та Китаєм резолюції ООН, покликаної продовжити надання життєво важливої транскордонної гуманітарної допомоги Сирії”, - сказав Шампань.

Він наголосив, що це рішення завадить мільйонам сирійців отримувати нагально необхідну їм допомогу.

“Ми особливо стурбовані через ситуацію в Ідлібі, мешканці якого стикаються зі все більшим насильством, у тому числі повітряними ударами сирійського режиму та Росії”, - зазначив міністр.

Шампань нагадав, що у відповідь на сирійську кризу Канада пообіцяла виділити більше як мільярд доларів на гуманітарну та безпекову допомогу, а також на підтримку у розвитку.

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“Ми закликаємо усі сторони дозволити швидкий, безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ до людей, які потребують допомоги”, - зауважив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю РФ і Китай скористалися правом вето в Раді Безпеки ООН і не дозволили ухвалити резолюцію, яка передбачає постачання гуманітарної допомоги до Сирії через кордон з Іраком і Туреччиною.

Фото: @FP_Champagne