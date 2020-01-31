Російські пропагандисти “вбили” Цемаха, а потім видалили новину — ЗМІ

Російські пропагандистські ЗМІ у п'ятницю, 31 січня, повідомили про нібито вбивство у Москві підозрюваного у справі про збитий на Донбасі літак "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17 Володимира Цемаха, проте згодом стаття була видалена.

Про це повідомляє ТСН.

"31 січня російський пропагандистський ресурс Russia Today повідомив, що у Москві нібито вбили підозрюваного і головного свідка у справі MH17 Володимира Цемаха. RT посилалося на буцімто переписку його родичів", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих українськими ЗМІ скріншотах цієї статті видно, що вона з'явилася на сайті RT 31 січня 2020 року о 10.03.

Однак, зараз на сайті RT такої новини немає.

Як повідомляв Укрінформ, Україна 7 вересня 2019 року передала Росії фігуранта справи MH17 Володимира Цемаха в межах обміну утримуваними особами у форматі "35 на 35".

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Цемах - колишній начальник ППО в підконтрольному окупантам місті Сніжному на Донбасі. Україна звинуватила його у створенні терористичної групи. Перед обміном його допитали в Києві слідчі Міжнародної слідчої групи у справі про катастрофу МН17.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на окупованій території Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.