У Данії газета надрукувала карикатуру на коронавірус — Китай вимагає вибачень
Про це повідомляє "Дзеркало Тижня".
У заяві посольства говориться, що Jyllands-Posten і датський художник Нільс Бо Боженс повинні вибачитися перед китайцями за публікацію зображення, титуловане "Коронавірус", у випуску газети в понеділок.
"Без всякого співчуття цей вчинок перейшов межу цивілізованого суспільства та етичних меж свободи слова та ображає людську совість", - заявили у вівторок в посольстві.
Головний редактор Якоб Нюбро заявив, що газета не збиралася висміювати ситуацію в Китаї.
"Ми не можемо вибачитися за те, що, на нашу думку, неправильно. У нас немає намірів принижувати або знущатися з ситуації в Китаї, і ми не думаємо, що це робить малюнок", - сказав Нюбро.
Політики з різних країн кажуть, що Китай не повинен чинити тиск на газету. "Повна підтримка Jyllands-Posten", - написав лідер консервативної партії Сорен Татові Поульсен.
Нагадаємо: у 2005 році Jyllands-Posten опублікував сатиричні малюнки пророка Мухаммеда, які викликали обурення по всьому мусульманському світу.
Фото: alarabiya.net