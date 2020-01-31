У Данії газета надрукувала карикатуру на коронавірус — Китай вимагає вибачень

Посольство Китаю в Данії вимагає вибачень від місцевої щоденної газети Jyllands-Posten після того, як вона опублікувала карикатуру китайського прапора з п'ятьма жовтими зірками, представленими як частинки коронавірусу.

Про це повідомляє "Дзеркало Тижня".

У заяві посольства говориться, що Jyllands-Posten і датський художник Нільс Бо Боженс повинні вибачитися перед китайцями за публікацію зображення, титуловане "Коронавірус", у випуску газети в понеділок.

"Без всякого співчуття цей вчинок перейшов межу цивілізованого суспільства та етичних меж свободи слова та ображає людську совість", - заявили у вівторок в посольстві.

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Головний редактор Якоб Нюбро заявив, що газета не збиралася висміювати ситуацію в Китаї.

"Ми не можемо вибачитися за те, що, на нашу думку, неправильно. У нас немає намірів принижувати або знущатися з ситуації в Китаї, і ми не думаємо, що це робить малюнок", - сказав Нюбро.

Політики з різних країн кажуть, що Китай не повинен чинити тиск на газету. "Повна підтримка Jyllands-Posten", - написав лідер консервативної партії Сорен Татові Поульсен.

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Нагадаємо: у 2005 році Jyllands-Posten опублікував сатиричні малюнки пророка Мухаммеда, які викликали обурення по всьому мусульманському світу.

Фото: alarabiya.net