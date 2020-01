Коронавірус забрав життя вже понад 200 осіб

Про це повідомляє AFP.

"Кількість загиблих в результаті вірусу в Китаї досягла 213 осіб по всій країні", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING China virus death toll grows to 213, nearly 2,000 new cases, according to the government pic.twitter.com/uy9OhhlFqI