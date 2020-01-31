Коронавірус забрав життя вже понад 200 осіб

Кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї сягнула 213 осіб.

Про це повідомляє AFP.

"Кількість загиблих в результаті вірусу в Китаї досягла 213 осіб по всій країні", - йдеться в повідомленні.

#BREAKING China virus death toll grows to 213, nearly 2,000 new cases, according to the government pic.twitter.com/uy9OhhlFqI — AFP news agency (@AFP) January 31, 2020

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При цьому регіональна влада повідомляє, що кількість хворих коронавірусом наблизилася до 9400 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання пневмонією, викликаною новим коронавірусом (2019-nCoV). Попередньо встановлено, що джерелом інфекції можуть бути тварини.

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Коронавіруси — це велика сім'я респіраторних вірусів (40 видів), які можуть викликати захворювання: від звичайної застуди до важкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами є лихоманка та ускладнене дихання.

Фото: АА