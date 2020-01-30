МВФ оцінив можливі наслідки від коронавірусу для глобальної економіки

Поширення нового коронавірусу у світі обмежує транспортне сполучення, туристичний бізнес, впливає на фондові ринки, однак один із найбільших факторів глобального впливу пов'язаний із наслідками вірусу для економіки Китаю.

Так прокоментував ситуацію під час брифінгу у Вашингтоні директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Зараз поки рано робити будь-які прогнози щодо (глобального – ред.) економічного впливу", - зауважив Райс, коментуючи поширення нового коронавірусу.

Він пояснив це невизначеністю. "Економічний вплив (у глобальному масштабі – ред.) залежатиме від того, наскільки швидко вірус поширюватиметься, по кому вдарить", - додав представник Фонду.

Однак, за його словами, вже сьогодні можна судити про певні наслідки для китайської економіки, яка, своєю чергою, впливає на глобальні процеси. Йдеться про зупинення виробництва через карантин в окремих промислових районах Китаю, перебої в транспортному сполученні, а також те, що багато робочих залишаються вдома. Крім того, падає попит і зупиняється туристичний бізнес.

Райс також звернув увагу на ознаки непрямих наслідків для економіки Китаю. Наприклад, фінансовий ринок країни залишався закритим всередині країни певний час, і це вплинуло на ринки облігацій по всьому світу. "Ми очікуємо, що продовження вимушених вихідних після новорічних свят (за китайським календарем – ред.), обмеження для транспортного сполучення, заходи із забезпечення громадської безпеки, а також інші заходи матимуть вплив на продажі й економічну активність у Китаї", - підкреслив Райс.

Водночас, за його словами, у Фонді прогнозують, що це все матиме тимчасовий ефект і наслідки будуть нейтралізовані.

Райс підкреслив, що МВФ відстежує ситуацію та покладається на аналіз Всесвітньої організації охорони здоров'я. Крім того, Фонд контактує з китайською владою. "Якщо ситуація з вірусом швидко врегулюється, вплив на (глобальну економіку – ред.) буде невеликим", - зазначив представник МВФ.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом (2019-nCoV). За попередніми оцінками, джерелом інфекції можуть бути тварини.

Станом на 30 січня від хвороби померли вже 170 осіб, підтверджені 7783 випадки зараження. Захворювання зафіксовано у 17 країнах.