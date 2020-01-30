Україні не загрожують економічні збитки через коронавірус - НБУ

У Національному банку вважають, що коронавірус хоч і має вплив на товарні та фінансові світові ринки, однак для України в плані економічних збитків не становить загрози.

Про це під час брифінгу сказав заступник голови Національного банку Дмитро Сологуб, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо коронавірусу, то ми бачили вже вплив на товарні та фінансові ринки, але це не перший раз, коли такий вірус поширюється світом. Наразі нічого незвичайного в порівняні з попередніми епізодами (спалахів вірусів – ред.) не відбувається. Наразі це не матиме впливу на довгострокові економічні показники. Ми бачили вплив на фондовий ринок, вплив на дохідність облігацій emerging market (з країн, що розвиваються). Наразі не можна вважати, що це матиме вплив на макроекономічні показники", - сказав Сологуб.

Як повідомлялось, котирування акцій і нафти на світових ринках продовжують знижуватися в зв'язку із застереженням США і Канади від поїздок до Китаю через поширення коронавірусу.