Здешевлення кредитів: у НБУ розповіли про початок тенденції

У Національному банку вбачають тенденцію до зниження ставок за депозитами з боку великих системних банків, а це у свою чергу потягне здешевлення кредитів.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Швидкої залежності між зниженням облікової ставки і ставок як по депозитах, так і по кредитах не буває. Тому що є певний часовий лаг реакції ринку на ті рішення, які приймає Національний банк. Але ми чітко бачимо тенденцію до зниження ставок по депозитах і про це вже заявили великі системні банки. За ними очікується рішення менших банків. А здешевлення депозитів потягне за собою і зниження відсоткових ставок по кредитах", - сказав Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, один з найбільших системних банків - Ощадбанк, з 15 січня 2020 року знизив відсоткові ставки за депозитами у всіх валютах для фізичних осіб. Зниження ставок відбулось у діапазоні 0,25-0,5 процентного пункту за депозитами в гривні, 0,5-1 – у доларах США і 0,25-0,5 – у євро.

Відповідно до звіту "Опитування про умови банківського кредитування" банки очікують, що в січні-березні 2020 року буде спостерігатись збільшення попиту на кредити з боку населення та бізнесу.