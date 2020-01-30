Резерви за підсумками року перевищать $29 мільярдів - НБУ

У Національному банку очікують, що міжнародні валютні резерви в поточному році перевищать $29 млрд.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У поточному році резерви перевищать 29 млрд дол. США, і продовжать збільшуватись у наступних роках", - сказав Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли на 22% і станом на 1 січня 2020 року сягнули 25,3 млрд дол. США (в еквіваленті). Такий обсяг резервів сягнув семирічного максимуму – востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 року.