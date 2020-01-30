Нацбанк очікує зростання економіки цього року на рівні 3,5%

У Національному банку України очікують, що економічне зростання прискориться до 3,5% у 2020 році, в наступні роки - до 4%.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Економічне зростання прискориться з 3,3% у минулому році до 3,5% у цьому році, а в наступні роки становитиме близько 4%", - сказав Смолій.

Він зазначив, що цьому сприятиме пом’якшення монетарної політики. Високий рівень приватного споживання та інвестицій залишатиметься основним рушієм економічного зростання. Водночас внесок чистого експорту у ВВП і далі буде від’ємним через значні потреби реального сектору економіки в інвестиційному імпорті.

"Досить високі темпи зростання реальних доходів населення також зумовлять подальше скорочення розриву в заробітних платах порівняно із сусідніми країнами. Це й надалі буде збільшувати зацікавленість українців у працевлаштуванні в Україні, а не за кордоном", - зауважив Смолій.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з прогнозом Світового банку, валовий внутрішній продукт України у 2020 році прискориться до 3,7%, у 2021 році, як і у 2022-му, - до 4,2%.

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує зростання ВВП України у 2020 році — на рівні 3,5%.

Згідно з макропрогнозом Міністерства фінансів України, ВВП країни у 2020 році має зрости на рівні 3,7%.