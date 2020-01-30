Нацбанк очікує, що інфляція уповільниться

У Національному банку очікують уповільнення інфляції. У IV кварталі вона дещо прискориться, проте за підсумками 2020 року становитиме 4,8%.

Про це на пресконференції заявив голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Уповільнення інфляції, за нашими оцінками, буде продовжуватись. Починаючи з січня і протягом переважної частини року вона буде нижче цільового діапазону 5% плюс-мінус один відсотковий пункт. Однак у IV кварталі вона прискориться і становитиме 4,8% за підсумками 2020 року", - сказав Смолій.

Він зазначив, що цьому сприятимуть такі чинники. По-перше, минулорічна ревальвація гривні продовжуватиме відображатися на вартості імпортованих товарів і товарів з високою часткою імпорту в собівартості. По-друге, збереження відносно невисоких цін на енергоносії на світових ринках стримуватиме подорожчання палива на внутрішньому ринку. По-третє, продовольча інфляція за відсутності шоків пропозиції буде незначною завдяки очікуваному поліпшенню врожайності овочів та фруктів.

Водночас дещо вищими, ніж торік будуть темпи зростання адміністративно-регульованих цін, насамперед через подальше приведення акцизів на тютюнові вироби до європейських рівнів.

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Голова НБУ додав, що у 2019 році споживча інфляція сповільнилася до 4,1% – найнижчого рівня за останні шість років.

"У 2021–2022 роках інфляція внаслідок пом’якшення монетарної політики перебуватиме на рівні середньострокової цілі 5% плюс-мінус один в. п.", - зауважив Смолій.