Мінекономіки прогнозує низьку інфляцію у першій половині року

Зміцнення обмінного курсу гривні, зниження цін на сировинні товари на глобальних ринках та останні рішення щодо ціноутворення у сфері ЖКГ зумовлюватимуть низькі показники інфляції щонайменше в першій половині 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Споживча інфляція за підсумками 2019 року уповільнилася до 4,1% і була близькою до нижньої межі цільового діапазону (5% ± 1 в. п.). Ключовим фактором, що створював дефляційний вплив на всі внутрішні ціни (як на споживчі, так і на цінові показники всього реального сектору економіки) було зміцнення обмінного курсу гривні до іноземних валют... У подальшому очікується, що зміцнення обмінного курсу гривні, зниження цін на сировинні товари на глобальних ринках та останні рішення щодо ціноутворення у сфері ЖКГ зумовлюватимуть низькі показники інфляції щонайменше в першій половині 2020 року. Загалом за рік показники інфляції будуть, ймовірно, нижчими порівняно з жовтневим прогнозом", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначають, що зміцнення гривні мало вплив на внутрішні ціни як прямий ефект (зниження цін на товари, що є переважно імпортними), так як непрямий ефект (уповільнення зростання цін на вітчизняні товари та послуги). Також дефляційний вплив мали: достатність пропозиції продуктів харчування, зниження цін на світовому ринку та жорсткі монетарні умови, зокрема високі процентні ставки у реальному вимірі. Все це разом переважило вплив з боку стійкого споживчого попиту та зростання заробітних плат.

Ціни на більшість товарів і послуг, які входять до складу базової і небазової інфляції, уповільнили своє зростання або взагалі знижувалися (непродовольчі товари, що є переважно імпортними). Ціни у промисловості за підсумками 2019 року зафіксували рекордне зниження – на 7,4%. Майже за всіма галузями та високими темпами знижувалися ціни на продукцію, що реалізується за межами України. Це було пов'язано із зниженням доларових цін на цю продукцію на світовому ринку.

Як повідомляв Укрінформ, за базовим прогнозом Мінекономіки (сценарій 1), прогноз інфляції (індекс споживчих цін) на наступні 3 роки: 5,5% - 2020 рік; 5,3% - 2021 рік; 5,1% - 2022 рік. Згідно із сценарієм №2 (оптимістичним) інфляція у 2020 році прогнозується на рівні 5,8%, у 2021 та 2022 роках — на рівні 5,0%.