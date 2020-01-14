Із "борщового набору" за рік подорожчала лише картопля - Держстат

Серед продуктів рослинного походження з грудня 2018 року по грудень 2019 року подорожчали картопля, яблука та цукор.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Із грудня 2018 року по грудень 2019 року картопля в середньому по Україні подорожчала на 69,2% — до 13,52 грн за кг.

Інші овочі "борщового набору" з вказаний період подешевшали: ріпчаста цибуля — на 46,7% (до 8,96 грн за кг у грудні 2019 року); буряк — на 40,4% (до 6,52 грн за кг), морква — на 46,4% (до 6,40 грн за кг), капуста — на 31,6% (до 6,06 грн за кг).

Яблука із грудня 2018 року подорожчали на 77,4% і у грудні 2019 року коштували 16,34 грн за кг.

Цукор за вказаний період подорожчав на 1,5% (до 14,30 грн за кг), тоді як соняшникова олія подешевшала на 1,6% (до 34,44 грн за 1 л).

Серед бакалійних товарів із грудня 2018 року по грудень 2019 року подорожчали основні сорти хліба, макаронні вироби, гречана крупа та пшоно.

Ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у грудні 2019 року в середньому по країні становила 23,91 грн за 1 кг, на 9,9% більше, ніж роком раніше; хліба пшеничного першого ґатунку — 19,58 грн за 1 кг (на 12,0% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 20,74 грн за 1 кг (на 13,6% більше); батона — 13,86 грн за 0,5 кг (на 10,3% більше).

Макаронні вироби з м’яких сортів пшениці за вказаний період подорожчали на 5,6% і у грудні 2019 року середня ціна на них становила 18,31 грн за кг.

Ще серед бакалійних товарів з грудня 2018 року подорожчали гречана крупа та пшоно. Перша додала в ціні 70,1% і у грудні 2019 року в середньому продавалася по 27,77 грн за кг, пшоно за цей період подорожчало на 4,8%, до 25,08 грн за кг.

Інші крупи порівняно із груднем 2018 року подешевшали: ячна — на 3,2% (до 11,45 грн за кг у грудні 2019 року), рис — на 3,9% (до 22,83 грн за кг), манна крупа — на 1,2% (до 13,64 грн за кг).

Борошно пшеничне із грудня 2018 року зменшилося в ціні на 1,1% і у грудні 2019 року в середньому по Україні продавалося за 11,22 грн за кг.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року проти листопада 2019 року зменшилися на 0,2%, проти грудня 2018 року збільшилися на 4,1%. Загалом за 2019 рік ціни на споживчому ринку зросли на 7,9% у порівнянні з 2018 роком.