Інфляція торік в Україні уповільнилась до 4,1% - Держстат

У грудні 2019 року споживчі ціни в Україні зменшилися на 0,2% у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

“Споживчі ціни в грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року знизилися на 0,2%, за рік у цілому зросли на 4,1%. Базова інфляція в грудні 2019 року порівняно із листопадом 2019 року становила -0,3%, за рік у цілому – 3,9%”, - йдеться у повідомленні.

Споживчі ціни у грудні 2019 року проти листопада 2019 року зменшилися на 0,2%, проти грудня 2018 року збільшилися на 4,1%. Загалом за 2019 рік ціни на споживчому ринку зросли на 7,9% у порівнянні з 2018 роком.

Серед споживчих товарів та послуг у грудні 2019 року в порівнянні з груднем 2018 року найбільше подорожчали послуги залізничного пасажирського транспорту (на 19,2%), на другому місці за цим показником — фрукти (на 18,8%), на третьому — гаряча вода та опалення (на 14,4%).

Максимально подешевшали із грудня 2018 року по грудень 2019 року природний газ (на 28,7%), яйця (на 14,6%), паливо та мастила (на 8,2%).

Як повідомлялось, за даними Держстату, у грудні 2018 року споживчі ціни збільшилися на 0,8% порівняно з попереднім місяцем, з початку 2018 року вони зросли на 9,8%. Базова інфляція у грудні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,6%, з початку року – 8,7%.