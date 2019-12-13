Держстат повідомив, де в Україні найкомфортніше шанувальникам картоплі

Найдешевше у листопаді 2019 року картоплю в Україні продавали у Львівській області.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найвищою в Україні середня споживча ціна на картоплю у листопаді 2019 року була у Донецькій області: 16,73 грн за кг (на 91,4% більше, ніж у листопаді 2018 року). Друге місце за цим показником посіла Луганська (15,32 грн за кг; на 110,4% більше), третє — Черкаська (15,04 грн за кг; на 124,8% більше) області.

Найдешевшою в минулому місяці картопля була у Львівській (12,48 грн за кг; на 132,0% більше, ніж торік), Чернігівській (12,64 грн за кг; на 133,6% більше) та Тернопільській (12,79 грн за кг; на 147,4% більше) областях.

Як повідомляв Укрінформ, у середньому по Україні картоплю у листопаді 2019 року продавали по 14,14 грн за кг, на 109,2% більше, ніж у листопаді 2018 року.

У жовтні 2019 року в Україну було імпортовано 92,6 тис. тонн картоплі, більше, ніж будь-коли в історії України за цілий рік.