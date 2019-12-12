Серед бакалійних товарів найбільше здорожчала гречка - Держстат

Серед бакалійних товарів найбільше з листопада 2018 року по листопад 2019 року подорожчала гречана крупа — на 63,8%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

З листопада 2018 року по листопад 2019 року в середньому по Україні гречана крупа подорожчала на 63,8% — до 27,24 грн. Також за вказаний період подорожчали: пшоно — на 18,0% (до 27,29 грн за кг), ячна крупа — на 0,4% (до 11,59 грн за кг),

Водночас, дещо втратили в ціні рис та манна крупа. Так, остання з листопада 2018 року подешевшала на 0,3% (до 13,76 грн за кг у листопаді 2019 року), рис — на 3,7% до 23,22 грн за кг.

Ціна хлібу пшеничного з борошна вищого ґатунку у листопаді 2019 року в середньому по країні становила 23,77 грн за 1 кг, на 10,6% більше, ніж роком раніше; хліба пшеничного першого ґатунку — 19,55 грн за 1 кг (на 13,5% більше); хліба житнього та житньо-пшеничного — 20,69 грн за 1 кг (на 15,1% більше); батона — 13,82 грн за 0,5 кг (на 11,8% більше).

Борошно пшеничне з листопада 2018 року додало в ціні лише 0,4% і у листопаді 2019 року в середньому по Україні продавалося за 11,28 грн за кг.

Також, згідно з даними Держстату, за вказаний період на 7,1% подорожчали макаронні вироби з м’яких сортів пшениці: у листопаді 2019 року середня ціна на них становила 18,14 грн за кг.