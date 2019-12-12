Картопля за рік подорожчала вдвічі - Держстат

З листопада 2018 року по листопад 2019 року картопля подорожчала на 109%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Із листопада 2018 року по листопад 2019 року картопля в середньому по Україні подорожчала на 109,2% — до 14,14 грн за кг.

Інші овочі "борщового набору" з вказаний період подешевшали: ріпчаста цибуля — на 30,3% (до 8,97 грн за кг); буряк — на 16,0% (до 6,78 грн за кг), морква — на 41,6% (до 6,98 грн за кг), капуста — на 9,2% (до 6,55 грн за кг).

Яблука з листопада 2018 року подорожчали на 72,4% і у листопаді 2019 року коштували 16,26 грн за кг.

Цукор за вказаний період подорожчав на 1,8% (до 14,49 грн за кг), тоді як соняшникова олія подешевшала на 0,7% (до 34,72 грн за 1 л).