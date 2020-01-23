НАТО може відреагувати на кібератаку щодо будь-якої країни Альянсу - Столтенберг

Людство поки навіть не усвідомлює, наскільки новітні технології змінюють природу сучасних бойових дій, і це ставить нові виклики перед НАТО, яке постійно адаптується для ефективного захисту від таких загроз.

Про це у четвер в рамках дискусії на Світовому економічному формі в Давосі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що для нас зараз важко навіть уявити наслідки того, що ми бачимо навколо. Коли ви читаєте книжки про першу світову війну, одна з шокуючих речей - це те, що вони навіть не уявляли, якими можуть бути наслідки індустріальної революції для бойових дій. Я боюся, що щось подібне відбувається зараз, і ми, насправді, не розуміємо, як сильно технології змінюють також саму природу військової справи", - сказав керівник Альянсу.

Він зауважив, що НАТО усвідомлює, які фундаментальні зміни відбулися в самій природі військової боротьби. Це відбулося не лише внаслідок появи кібернетичних засобів, але й унаслідок розвитку штучного інтелекту, автономних систем озброєння, систем розпізнавання обличчя та інших. Якщо всі ці технології поєднати, зазначив Столтенберг, то можна уявити собі системи озброєнь, які є дійсно дуже страшними та руйнівними, якщо коли-небудь будуть використані. В цих умовах, на його думку, набагато важче здійснювати контроль над озброєнням, коли доводиться не лише рахувати боєголовки, але намагатися якимось чином виміряти алгоритми та технології, використання яких світ до цього не бачив, принаймні, у військовій сфері.

"Ми багато інвестуємо, щоб залишатися на вістрі розвитку технологій, зокрема, у кібернетичній сфері. Ми (НАТО) прийняли рішення, що кібернетична атака може бути причиною для застосування статті 5 (Вашингтонського договору, "напад на одного є нападом на всіх"). І це важливе рішення. Тож, якщо здійснюється кібернетична атака на одного союзника, на неї може відповісти весь Альянс. І після цього ми будемо продовжувати вирішувати, яким саме чином реагувати на таку атаку", - зазначив Столтенберг.

Він підкреслив, що у країн-союзниць є не лише оборонні, але й наступальні кібернетичні технології, і НАТО може координувати застосування таких спроможностей, як це вже відбулося, наприклад, у боротьбі з ІДІЛ.

"Інколи люди не зовсім розуміють, якою мірою боротьба проти ІДІЛ представляла собою кібернетичну кампанію. Руйнуючи їхні кібернетичні спроможності, закриваючи їхні сайти, і все, що вони робили у кіберпросторі, включаючи рекрутинг, фінансування й пропаганду. Союзники по НАТО, використовуючи кібернетичні технології, змогли зруйнувати цю систему", - сказав генеральний секретар НАТО.

Він ще раз наголосив на тому, що, у випадку кібернетичної атаки на одного із союзників, НАТО може застосувати статтю 5 Вашингтонського договору.

"При цьому відповідь може бути як у кібернетичному просторі, так і будь-якою іншою. Ми ніколи не даватимемо перевагу потенційному агресору, розповідаючи про наші подальші кроки, про наші "червоні лінії", і як ми збираємося відповідати. Ми здійснимо всі необхідні дії, щоб відповісти на таку атаку на всі 360 градусів, включаючи кібернетичні засоби. При цьому, якщо ви готові сьогодні, це не означає, що ви будете готові завтра. Ми маємо продовжувати адаптуватися, і це важка робота", - додав Столтенберг.

Фото: НАТО