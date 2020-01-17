НАТО отримав

НАТО отримав "найновішу силу" - перші сучасні безпілотні літаки-розвідники

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Укрінформ
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг узяв участь у церемонії передання НАТО двох перших безпілотних літаків RQ-4D для наземного спостереження в рамках програми, яка має значно посилити розвідувальні спроможності всього Альянсу.

Подія відбулася у п’ятницю на базі італійських військово-повітряних сил у місті Сігонелла (Sigonella), повідомляється на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Генеральний секретар підкреслив важливість представленої системи наземного спостереження, яка дасть змогу командувачам ідентифікувати загрози та оцінювати обстановку на місцевості за будь-яких погодних умов. Він зауважив, що один такий дрон може оглядати територію, яку за розміром можна порівняти з такою країною як Польща", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, новий неозброєний літак спостереження може перебувати в повітрі до 30 годин, досягати високих широт на Півночі або африканського регіону Сахел, оглядати території Близького Сходу або регіону Атлантики.

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За словами генерального секретаря, коли всі із запланованих п’яти безпілотних літаків RQ-4D стануть в стрій, Альянс отримає можливість проводити моніторинг та забезпечувати захист відразу двох великих регіонів по всьому периметру на 360 градусів навколо себе. Ці безпілотні літаки перебуватимуть у колективній власності НАТО і діятимуть в інтересах усіх союзників по Альянсу.

У НАТО отримали перші сучасні безпілотні літаки наземного спостереження / Фото: NATO

До експлуатації та обслуговування нової безпілотної системи наземного спостереження залучатимуться 600 фахівців з усіх країн НАТО.

"Ці літаки є нашою найновішою силою. Вони є наочною демонстрацією прагнення НАТО до інновацій", - зауважив Столтенберг.

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