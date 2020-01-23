Пекін скасував святкування Нового року через смертельний вірус

У четвер, 23 січня, міська влада Пекіну скасувала всі святкові заходи з нагоди прийдешнього Нового року за місячним календарем.

Про це інформує агенція DPA.

"Влада Пекіну заборонила проводити велелюдні заходи, включаючи святкування Нового року, з метою запобігти поширенню нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями китайських медіа, серед скасованих заходів - традиційні храмові ярмарки у столиці Китаю.

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Новий рік за східним календарем відзначатимуть у ніч проти 25 січня.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, ще зафіксовані 616 випадків зараження.

Фото: АА