Пекін скасував святкування Нового року через смертельний вірус
Укрінформ
У четвер, 23 січня, міська влада Пекіну скасувала всі святкові заходи з нагоди прийдешнього Нового року за місячним календарем.
Про це інформує агенція DPA.
"Влада Пекіну заборонила проводити велелюдні заходи, включаючи святкування Нового року, з метою запобігти поширенню нового коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
За повідомленнями китайських медіа, серед скасованих заходів - традиційні храмові ярмарки у столиці Китаю.
Новий рік за східним календарем відзначатимуть у ніч проти 25 січня.
Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, ще зафіксовані 616 випадків зараження.
Фото: АА