Джерелом нового вірусу в Китаї могли бути змії

Новим вірусом пневмонії жителів Китаю могли заразити дикі тварини, зокрема змії.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Medical Journal of Virusology.

Як зазначається, багато пацієнтів могли бути потенційно заражені дикими тваринами на оптовому ринку морепродуктів Хуанань, де, окрім сільськогосподарських тварин, також продавалися змії та кажани.

Вчені з Пекіна, Наньнін, Нінбо і Ухань реконструювали фізичну структуру вірусу та з'ясували, що найбільш імовірним носієм 2019‐nCoV можуть бути змії.

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Результати, отримані в ході аналізів, свідчать про те, що 2019-нCoV з'явився в результаті генетичного поєднання коронавірусу кажанів та коронавірусу невідомого походження.

"Наші висновки свідчать про те, що змія є найбільш імовірним резервуаром вірусу 2019‐nCoV у дикій природі...", - йдеться в публікації.

Вчені стверджують, що виявили генетичну схожість одного з білків, що входять до складу вірусу, з двома видами змій - китайський крайт та китайська кобра.

Водночас інші вчені в Китаї не згодні з висновками колег, пише видання South China Morning Post.

Якщо припущення підтвердиться, воно змінить уявлення про поширення та мутації вірусів, подібних SARS: це стане першим відомим випадком передачі такого вірусу від рептилій.

Як повідомляв Укрінформ,кількість загиблих унаслідок нового коронавірусу в Китаї зросла до 25 людей, ще зафіксовані 616 випадків зараження.

Фото: AFCD