Євросоюз, США і Японія згодні на більш жорсткі правила СОТ

Євросоюз, Сполучені Штати і Японія за підсумками переговорів у Вашингтоні підписали спільну заяву, в якій погодилися з необхідністю розширити перелік промислових субсидій, що мають суворо заборонятися правилами СОТ, а також висловилися за реформу всієї Світової організації торгівлі.

Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті Європейської комісії.

«Під час зустрічі у Вашингтоні ЄС, США та Японія погодилися, що поточний перелік субсидій, заборонених відповідно до правил СОТ, є невідповідним для подолання ринкових та торговельних наслідків застосування субсидій, що існують у певних юрисдикціях. Вони погодилися, що нові різновиди субсидій, які мають бути безумовно забороненими, повинні бути додані до Угоди СОТ стосовно субсидій та компенсаційних заходів», - йдеться у повідомленні.

Єврокомісія наголошує на тому, що проведення структурних реформ у СОТ та уточнення правил світової торгівлі є ключовим пріоритетом Європейської комісії під керівництвом Урсули фон дер Ляєн.

«Ця спільна заява є важливим кроком до вирішення деяких фундаментальних проблем, які підривають глобальну торгівлю. ЄС постійно наголошував на тому, що багатосторонні переговори можуть бути ефективними у вирішенні цих проблем. Я вітаю той факт, що США і Японія поділяють таку позицію. Ця заява є також символом конструктивної стратегічної співпраці між головними гравцями у системі міжнародної торгівлі», - зауважив з цього приводу єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган.

Як йдеться у повідомленні, сторони, які підписали документ, підтвердили важливість трансферу технологій для динамічного розвитку світової торгівлі та інвестицій. При цьому вони висловилися за запровадження якомога більш жорстких правил для запобігання примусовій передачі технологій у третіх країнах.

Єврокомісія наголошує, що ця спільна заява ЄС, США і Японії є важливим кроком до вирішення певних ключових питань напередодні міністерської конференції СОТ, яка має відбутися у місті Нур-Султан у червні 2020 року.

Ці переговори, які завершилися погодженням сторін навколо ключових напрямків реформування СОТ, відбулися після жорсткого протистояння між США і Євросоюзом в рамках компетенції СОТ навколо справи про масштабні субсидії, відповідно, в інтересах компаній Boeing та Airbus. В ході цієї суперечки сторони отримали право накладати економічні санкції одне на одного та опинилися, практично, на межі торговельної війни. Наслідком цього протистояння стало припинення функціонування апеляційного органу СОТ, який тривалий час був арбітром у вирішення суперечок у системі міжнародної торгівлі.

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