ЄС: Закриття апеляційного органу СОТ вдарить по системі міжнародної торгівлі

Європейський Союз висловив жаль з приводу припинення діяльності апеляційного органу Світової організації торгівлі, назвавши цю подію ударом по системі міжнародної торгівлі.

Відповідну заяву зробив у вівторок Єврокомісар з питань торгівлі Філ Хоган (Phil Hogan), повний текст документу оприлюднений на сайті Європейської Комісії.

За його словами, ЄС шукатиме інший спосіб відстоювати інтереси європейських компаній у торговельних суперечках.

«11 грудня апеляційний орган СОТ припинить свої функції, оскільки не буде здатним приймати жодні нові апеляції. Це прикрий та дуже серйозний удар по міжнародній, торговельній системі, яка грунтується на правилах і протягом 24 років покладалася на апеляційний орган СОТ… Ми втратили дієздатну систему вирішення суперечок, яка була незалежним гарантом безпристрасності у застосуванні правил СОТ», - йдеться у заяві.

Єврокомісар наголосив, що ЄС залишається переконаним прихильником багатонаціональної торговельної системи та твердо вірить в те, що СОТ, яка має ефективну систему врегулювання суперечок, є незамінним інструментом для забезпечення відкритої та чесної торгівлі.

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При цьому Хоган зауважив, що світ змінився за останні 24 роки, тож СОТ має відбивати ці зміни, щоб залишатися відповідним та дієздатним органом.

«З огляду на передбачуване припинення функцій апеляційного органу, ЄС запропонував тимчасовий порядок подання апеляцій для тих партнерів, які хотіли б продовжувати розв’язувати суперечки зобов’язуючим шляхом та з повагою до правил СОТ. Єврокомісія невдовзі оприлюднить подальші пропозиції, щоб надати ЄС можливість продовжувати захищати власні права у міжнародних торговельних справах, якщо інші блокують таку (апеляційну) систему», - йдеться у заяві.

Варто відзначити, що інституційна криза СОТ розгортається на фоні жорсткої торговельної суперечки між ЄС і США.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні закінчився термін повноважень двох з останніх трьох суддів апеляційного органу СОТ. Таким чином, суд втратив можливість ухвалювати будь-які рішення. Призначення нових суддів блокує адміністрація президента США Дональда Трампа, яка вважає, що цей апеляційний орган упереджено ставиться до Штатів.

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СОТ у так званій справі навколо субсидій Airbus дала формальний дозвіл США на застосування підвищених тарифів на експорт з ЄС. З 18 жовтня 2019 року США ввели тарифи в обсязі 25% на великий перелік сільськогосподарської продукції з ЄС, у тому числі на французьке вино, італійські сири та іспанську оливкову олію. Водночас, ЄС виграв паралельний позов в СОТ проти американської компанії Boeing, й також отримав дозвіл на уточнення тарифів у торгівлі зі США, що може відбутися вже у 2020 році.