Берлін вітає транскордонну резолюцію Радбезу ООН щодо Сирії

У Берліні відчули "полегшення" у зв’язку з продовженням на пів року місії ООН з транскордонної гуманітарної допомоги Сирії через прийняття Радою Безпеки резолюції, співавтором якої була німецька сторона.

Про це йдеться у заяві МЗС ФРН.

"Ми відчули полегшення у зв'язку з продовженням транскордонної резолюції щодо прикордонної гуманітарної допомоги Сирії незадовго до її закінчення… Як співавтори резолюції, ми наполегливо боролися за цей результат разом з Бельгією на складних переговорах", - йдеться у заяві.

Це збереже доступ до мільйонів людей, які потребують допомоги в Сирії, доставлення гуманітарної допомоги через кордон до Туреччини в регіон Ідліба.

"Ми керувалися виключно гуманітарними міркуваннями - і врешті запропонували компроміс, який також був дуже важким для нас. Нашою метою було не допустити завершення транскордонного механізму. Те, що Рада Безпеки нарешті погодилася на нашу компромісну пропозицію, є хорошою новиною для мільйонів сирійців", - йдеться у заяві.

Резолюція, прийнята напередодні в Раді Безпеки ООН, передбачає використання двох перетинів кордону протягом ще пів року. Крім того, до кінця лютого Генеральному секретареві Організації Об'єднаних Націй доручено визначити інші відповідні переходи кордону, за допомогою яких може бути надана ефективна гуманітарна допомога.

Транскордонні поставки - єдиний спосіб отримати гуманітарну допомогу для близько 2,7 мільйона людей на північному заході Сирії, оскільки сирійський режим все ще не схвалює поставки допомоги з Дамаска. Зокрема, продовольча допомога, якою Всесвітня програма продовольства в Ідлібі забезпечує близько 1,1 мільйона людей, у тому числі понад 300 тис людей, які були знову переміщені через бої в грудні, повністю припинилася б у разі незатвердження резолюції.

Слід зауважити, що до цього всі спроби продовжити резолюцію 2014 року були блоковані Росією та Китаєм. За внесену Бельгією та Німеччиною резолюцію проголосували 11 учасників засідання Радбезу, але чотири держави - Росія, Китай, США та Великобританія - утрималися. При цьому представники Великої Британії та США висловили невдоволення резолюцією, а також розчарування позицією Росії.

Фото: АА