Врятованих біженців слід повертати в країни походження – уряд Австрії

Врятовані у відкритому морі мігранти, як і всі інші біженці, які були затримані на зовнішніх кордонах ЄС при незаконному в'їзді, після надання необхідної допомоги мають бути депортовані до країни походження, транзитної країни або ж безпечної третьої країни.

Відповідне положення міститься в коаліційному урядовому пакті на 2020-2024 роки між "Австрійською народною партією" та партією "Зелені", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Докладання зусиль для досягнення домовленостей з безпечними третіми країнами щодо центрів SAR ("Search and Rescue") та центрів приймання мігрантів (у співпраці з УВКБ ООН) під час їх порятунку в морі: кожен, хто був зупинений на зовнішніх кордонах ЄС при незаконному в'їзді, має отримати необхідну допомогу та бути повернутий з дотриманням міжнародного права та Женевської конвенції про статус біженців до своєї країни походження чи транзитної країни (або безпечної третьої країни)", - йдеться у документі.

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Новий уряд Австрії також виступає за продовження зусиль щодо збільшення чисельності європейського прикордонного агентства Frontex на 10 тисяч осіб та посилення співпраці з країнами походження і країнами транзиту. Зокрема, Австрія виступає за розширення мандату Frontex з метою забезпечення порятунку людей, які потрапили в біду, ефективнішої боротьби з контрабандою людей та можливості "безпечного повернення людей, врятованих у відкритому морі, до країн походження чи транзиту відповідно до міжнародного права".

Загалом на європейському рівні Австрія виступатиме за реформу системи надання притулку в ЄС, яка має базуватися на "ефективному захисті зовнішніх кордонів з метою недопущення неконтрольованого доступу мігрантів в Європу". Також новий уряд країни виступає за необхідність ведення переговорів щодо укладання угод про реадмісію з країнами походженням мігрантів "з використанням стимулу та санкцій".

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Крім того, має бути розглянута можливість підписання двосторонніх чи багатосторонніх угод із "безпечними" третіми країнами щодо "прийняття в цих країнах прохачів притулку, яким було законно відмовлено у притулку, у разі неможливості добровільної або примусової депортації з країни, з урахуванням міжнародних зобов'язань та зобов'язань у сфері прав людини".

Також австрійський уряд виступає за більш активну боротьбу з нелегальними контрабандистами людей шляхом активнішої оперативної та стратегічної співпраці. Зокрема, запропоновано створення Спільного оперативного офісу (Joint Operational Office), як оперативної платформи для міжнародних розслідувань.

У коаліційному пакті між партією Себастіана Курца та "Зеленими" також міститься положення про те, що "механізми розподілу біженців/прохачів притулку всередині ЄС не спрацювали, тому Австрія не виступатиме з ініціативами у сфері правил розподілу".

При цьому, вказується на те, що Австрія продовжить захист своїх кордонів, "допоки захист зовнішніх кордонів країни не почне функціонувати ефективно". У цьому плані активнішим буде використання технічних засобів та розгляд можливості автоматичного порівняння даних з усіма базами даних з метою полегшення навантаження на поліцію та армію.

Згідно з урядовою програмою, процес розгляду заяви на отримання притулку в Австрії у майбутньому має тривати не більше шести місяців, а сама процедура буде "модернізована, з використанням нових технічних можливостей". Також новий уряд виступає за "послідовну депортацію громадян третіх країн, які здійснили правопорушення та чий статус захисту був скасований".

Загалом новий уряд Австрії розробить всеосяжну стратегію у сфері міграції, в якій зокрема, буде міститися чіткий поділ між проханням про притулок та робочою міграцією. Також активно буде діяти новостворене Федеральне агентство з питань догляду та підтримки (BBU), яке надаватиме послуги з базової підтримки, юридичних консультацій, перекладу, моніторингу прав людини у міграційній сфері.

Фото: АР