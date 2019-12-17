Кількість нелегальних мігрантів до ЄС зменшилася на чверть - Frontex

У листопаді на 25% зменшилася кількість нелегального перетину кордонів країн ЄС на головних напрямках, порівняно з жовтнем.

Про це інформує європейська агенція із захисту зовнішніх кордонів ЄС Frontex.

“У листопаді кількість виявлених випадків нелегального перетину кордону ЄС на головних європейських міграційних шляхах знизилася на 25% порівняно з попереднім місяцем – до близько 14,4 тис.” - йдеться у повідомленні Frontex.

Загалом, на всіх європейських міграційних шляхах кількість нелегальних перетинів кордону країн ЄС за 11 місяців 2019 року була на 10% нижчою, ніж за аналогічний період минулого року, і склала 124,6 тисячі.

Попри те, що кількість нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордон з ЄС у східній частині Середземного моря, в листопаді була на 20% нижчою, ніж у жовтні - до 9,7 тис., на цей шлях припало 2/3 від усіх виявлених випадків нелегального перетину кордону ЄС.

Зменшення кількості нелегальних перетинів кордону в листопаді, порівняно з жовтнем, відбулося, значною мірою, через погіршення погодних умов. Утім, загальна кількість нелегального перетину кордону впродовж 11-ти місяців цього року була на 42% вищою, ніж в 2018 році, і склала понад 74,1 тис.

В 2019 році на східному узбережжі Середземного моря афганці становили понад 30% від загальної кількості виявлених нелегальних мігрантів, у той час як сирійці – 25%.

Водночас, кількість нелегальних мігрантів, які намагалися перетнути кордон ЄС у західній частині Середземного моря, в листопаді знизилася на 80%у порівняно з жовтнем і склала 950 осіб. Упродовж січня-листопада цим шляхом до ЄС потрапило 22,2 тис. нелегальних мігрантів, що на понад 50% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед них марокканці - 28%, громадяни Алжиру – 17%.

Кількість нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до ЄС через центральну частину Середземного моря, у листопаді склала близько 1,2 тис. осіб, тобто на 46% менше, ніж за попередній місяць. Упродовж 11-ти місяців цього року їх кількість склала загалом 13,2 тис, що на 43% менше порівняно з відповідним періодом минулого року.