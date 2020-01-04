Новий уряд Австрії планує зменшити податкове навантаження

Новий коаліційний уряд Австрії має намір зменшити податкове навантаження, зокрема ставки прибуткового податку будуть знижені з нинішніх 25, 35 та 42 до 20, 30 і 40 відсотків.

Відповідне положення міститься в коаліційному урядовому пакті на 2020-2024 роки між "Австрійською народною партією" та партією "Зелені", повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд прагне знизити податковий тиск на людей в Австрії. Щоб помітно зняти навантаження на робітників, пенсіонерів, самозайнятих, а також фермерів та лісників, особливо з низькими та середніми доходами, перша, друга та третя ставки прибуткового податку повинні бути зменшені: з 25% до 20%, 35% до 30% і 42% до 40%", - йдеться у розділі, присвяченому зниженню податкового навантаження.

Таким чином, прибутковий податок буде знижений на трьох рівнях – для тих, хто заробляє від 11 до 18 тис. євро в рік, від 18 до 31 тис. євро та від 31 до 60 тис. євро. Податкові ставки на вищих рівнях залишаться без змін.

Крім того, заплановано зниження і корпоративного податку з 25% до 21%, від чого особливо виграють великі компанії. Очікується, що це буде зроблено у 2022 році, однак це зниження буде прив’язано до запланованого "вуглецевого податку".

Також новий уряд має намір скасувати податок на ігристі вина (так званий "податок на шампанське"). Хоча його скасування практично ніяк не вплине на бюджет, адже в минулому році з його допомогою було зібрано лише 23 млн євро.

В цілому ж у 2022 році передбачена загальна "екологізація" податкової системи, чим займатиметься окрема робоча група, очолювана представниками міністерства навколишнього середовища та транспорту і мінфіну. Також буде проведено експертизу існуючого законодавства через призму впливу на клімат.

Як повідомляв Укрінформ, правоцентристська Австрійська народна партія (ÖVP) на чолі з Себастіаном Курцем та лівоцентристська партія "Зелені" на чолі з Вернером Коглером 2 січня завершили переговори щодо формування урядової коаліції за результатами дострокових виборів до Національної ради (нижня палата парламенту) 29 вересня 2019 р.

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Згідно з результатами коаліційних переговорів, ÖVP, яка на виборах до Національної ради отримала 37,46% голосів виборців (71 мандат у 183-місній Нацраді), буде представлена в коаліційному федеральному уряді 11 особами - федеральним канцлером Курцем та 10 міністрами. "Зелені", які на парламентських виборах набрали 13,9% (26 мандатів), отримали право визначити 4 членів уряду (включаючи віцеканцлера Вернера Коглера). Крім того, обидві партії номінують в уряд по одному державному секретарю.

Приведення до присяги нових членів уряду Австрії очікується 7 січня.