Новий уряд Австрії націлений на зближення України з Європою

Новий коаліційний уряд Австрії підтримує продовження санкцій Євросоюзу проти Росії та націлений на економічне і політичне зближення України з Європою.

Про це йдеться в урядовій програмі, погодженій Австрійською народною партією та партією "Зелені", яка є у розпорядженні власного кореспондента Укрінформу.

"Україна є важливим партнером ЄС у Східній Європі. Таким чином, метою Австрії є економічне та політичне зближення України та Європи", - підкреслюється в програмі уряду на 2020-2024.

Також в робочій програмі нового уряду міститься положення про підтримку санкцій ЄС проти Росії через агресію проти України: "Австрія підтримує санкції ЄС проти Росії в рамках європейського консенсусу". Водночас вказується на те, що "у випадку досягнення прогресу в реалізації Мінських домовленостей слід розглянути можливість поступового зняття санкцій".

Зазначається, що серед пріоритетних пунктів зовнішньої політики Австрії - "розбудова стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки".

Разом з тим вказується на бажання продовжувати австрійсько-російський форум громадськості "Сочинський діалог" "для зміцнення двосторонніх відносин та обміну в сфері громадянського суспільства між Австрією та Росією".

Також австрійський уряд має намір розробити національну стратегію щодо Китаю та посилити увагу на зростаючих ринках Азії.

В окремому розділі наголошується на важливості існування сильного Європейського Союзу та необхідності позиціонування ЄС як сильного актора на міжнародній арені.

Як повідомляв Укрінформ, правоцентристська Австрійська народна партія (ÖVP) на чолі з Себастіаном Курцем та лівоцентристська партія "Зелені" на чолі з Вернером Коглером завершили переговори щодо формування урядової коаліції за результатами дострокових виборів до Національної ради (нижня палата парламенту) 29 вересня 2019 р.

Згідно з результатами коаліційних переговорів, ÖVP, яка на виборах до Національної ради отримала 37,46% голосів виборців (71 мандат у 183-місній Нацраді), буде представлена в коаліційному федеральному уряді 11 особами - федеральним канцлером Курцем та 10 міністрами. "Зелені", які на парламентських виборах набрали 13,9% (26 мандатів), отримали право визначити 4 членів уряду (включаючи віцеканцлера Вернера Коглера). Крім того, обидві партії номінують в уряд по одному державному секретарю.

Приведення до присяги нових членів уряду Австрії очікується 7 січня.

Фото: dpa