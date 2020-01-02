В Австрії сформували новий уряд, понад половина в ньому - жінки

Новим федеральним канцлером Австрії стане очільник консервативної "Австрійської народної партії" (ÖVP) Себастіан Курц, віцеканцлером – лідер партії "Зелені" Вернер Коглер. Народна партія призначить ще десять міністрів, "Зелені" – чотири (включаючи віцеканцлера).

Презентація коаліційної урядової програми відбулася у четвер у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Згідно з результатами коаліційних переговорів, "Австрійська народна партія", яка на виборах до Національної ради отримала 37,46% голосів виборців (71 мандат у 183-місній Нацраді), буде представлена в коаліційному федеральному уряді 11 особами - федеральним канцлером та 10 міністрами. "Зелені", які на парламентських виборах набрали 13,9% (26 мандатів), отримали право визначити 4 членів уряду (включаючи віцеканцлера). Крім того, обидві партії номінують в уряд по одному державному секретарю.

Таким чином, 33-річний Себастіан Курц вдруге очолить Раду міністрів. Минулий коаліційний уряд на чолі з Курцем, створений у 2017 р. між ÖVP та правопопулістською "Австрійською партією свободи" (FPÖ), був відправлений у відставку наприкінці травня 2019 р. на тлі політичної кризи в країні, спровокованої так званим скандалом Ібіцагейт. У якості глави уряду Себастіан Курц виконуватиме важливе завдання із представлення республіки за кордоном.

Поруч з посадою канцлера, ÖVP також отримала впливові силові відомства, відповідатиме за фінансово-економічну, закордонну та інші сфери.

Так, на чолі міністерства внутрішніх справ, у складі якого також знаходиться головна австрійська спецслужба BVT, буде призначений генеральний секретар ÖVP Карл Нехаммер, який вважається прихильником жорсткого підходу в питаннях міграції та безпеки.

Очільником міністерства оборони визначена Клаудіа Таннер, яка стане першою жінкою в історії Австрії на чолі оборонного відомства.

На посаду очільника міністерства закордонних справ від ÖVP номінований Александер Шалленберг, який очолив відомство у складі перехідного уряду технократів на чолі з Брігіттою Бірляйн, створеного у червні 2019 р. після скандалу "Ібіцагейт". Щоправда, міністерству врізали сфери відповідальності, забравши від нього питання Європи та інтеграції.

Міністерство економіки очолить Маргарете Шрамбрьок, яке вже була на чолі відомства під час коаліції між ÖVP- FPÖ.

На важливе міністерство фінансів номінований очільник ÖVP у Відні Гернот Блюмель, який у минулому коаліційному уряді був міністром федеральної канцелярії, сферами відповідальності якого були Європа, мистецтво, культура та ЗМІ.

Міністром сільського господарства стане Елізабет Кьостінгер, яка в уряді ÖVP-FPÖ очолювала вже колишнє міністерство захисту навколишнього середовища та сільського господарства. Сферу довкілля було забрано з міністерства та передана до відповідальності іншого відомства на чолі з представником "Зелених".

Вперше в австрійському уряді буде створено окреме міністерство інтеграції, яке очолить Сузанне Рааб. Також вона відповідатиме за жіночу політику.

Міністром освіти стане колишній віцеректор Віденського університету Гайнц Фасманн, який вже очолював освітнє відомство в уряді ÖVP- FPÖ (2017-2019).

Міністерство з питань праці, сім’ї та молоді очолить маловідома у великій політиці Крістіне Ашбахер - 36-річна мати трьох дітей, керівник бізнес-консалтингового агентства.

Міністром федеральної канцелярії з питань Європи стане Кароліне Едтштадлер, яка раніше обіймала посаду державного секретаря від ÖVP в МВС. Юрист за освітою К. Едтштадлер вважається прихильницею жорсткого підходу в питаннях безпеки та міграції.

Вернеру Коглеру, як очільнику партії "Зелених", яка є молодшим партнером по коаліції, відійшла посада віцеканцлера. Він опікуватиметься сферами спорту, держслужби, мистецтва та культури.

Найбільше, об’єднане відомство в уряді – міністерство екології, транспорту, інфраструктури, енергетики, технологій та інвестицій – очолить представниця "Зелених" Леоноре Гевесслер, яка раніше керувала австрійською неурядовою екологічною організацією Global 2000.

Представникам "Зелених" відійшло і міністерство юстиції, на яке номінована 35-річна Альма Цадіч. Юрист за освітою, уродженка Боснії була депутатом попереднього скликання Національної ради та була знову обрана до цією нижньої палати австрійського парламенту.

Міністром соціальних справ, охорони здоров’я та захисту прав споживачів від "Зелених" номінований Рудольф Аншобер, багаторічний член парламенту землі Верхня Австрія, активний політик у сфері захисту навколишнього середовища.

Державним секретарем від ÖVP (в "суперміністерство" екології, транспорту, інфраструктури, енергетики, технологій та інвестицій) номінований Магнус Бруннер. Держсекретарем від "Зелених" стане Ульріке Луначек, яка відповідатиме при канцелярії віцеканцлера за мистецтво та культуру.

Загалом в новому коаліційному уряді Австрії більш ніж половина представників – жінки: з 17 осіб (включаючи держсекретарів) дев’ять є жінками (53%).

Коаліційна угода з ÖVP ще має бути схвалена під загальнопартійних зборів партії "Зелені" 4 січня, однак, проблем з цим не очікується. Орієнтовно 7 січня має відбутися приведення федеральним президентом Австрії до присяги нових міністрів.

Фото: dpa